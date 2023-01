PSVR2 : Sony réduirait drastiquement la production suite à des précommandes décevantes

L’inflation fait des ravages sur la planète, et réduit considérablement le budget que les ménages peuvent consacrer aux achats dits « non essentiels ». Le PlayStation VR 2 fera t-il les frais de cette crise économique majeure ? Oui si l’on en croit Bloomberg, qui rapporte que Sony aurait réduit ses projections et partant de là le volume de production du PSVR 2 suite à des précommandes beaucoup plus décevantes que prévues. La firme japonaise aurait abandonné l’objectif de vendre 2 millions de PSVR 2 dans sa période de lancement, tablant désormais plutôt sur un seul million d’exemplaires écoulés. Les précommandes pour le PSVR 2 sont ouvertes depuis le mois de novembre 2022, ce qui signifie que Sony a désormais tous les chiffres en main pour juger de l’état réel de la demande pour son casque VR.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce désintérêt du public, à commencer bien sûr par un tarif particulièrement élevé dans l’absolu, et ce même si le prix est plutôt serré au vu des spécifications du casque. Oui mais voilà, quelles que soient les qualités de cet accessoire, le proposer à un tarif de 600 euros, plus cher encore qu’une PS5 (dont le prix a été augmenté de 50 euros il y a quelques mois), reste un pari très risqué dans le contexte économique actuel. surtout qu’en face les joueurs amateurs de VR privilégieront plus facilement un Meta Quest 2 moins cher, autonome (et donc sans fil), et capable de servir de casque PCVR.

Outre le prix élevé, le manque d’attrait général pour la VR ne favorise pas le lancement d’un casque VR uniquement orienté gaming. Meta a certes vendu près de 20 millions de Meta Quest 2, mais il est bien le seul fabricant à percer, ce qui signifie que le marché potentiel du « VR gaming » est peut-être encore très réduit par rapport aux marchés du PC Gaming ou des consoles de jeux. Enfin, Sony ne s’est pas montré très rassurant concernant les grosses sorties maison « AAA » pour le PSVR2, et a clairement précisé qu’il comptait avant tout sur le soutien des studios tiers. en clair, il n’y aura pas de gros titres AAA Sony développés spécifiquement pour le PSVR 2 ce qui limite encore un peu plus l’attrait pour le casque.