La Chine valide le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Quelques jours après le feu vert du régulateur européen, le site Seeking Alpha nous informe que la Chine aurait a son tour validé le rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft. Le cabinet DealReporter affirme en effet que le SAMR, le régulateur antitrust chinois, aurait accepté le rachat sans conditions, contrairement à l’Europe qui a contraint la firme de Redmond à faire plusieurs concessions (dont les licences Activision gratuites pour tous les services de cloud gaming).

Pour Microsoft, c’est une étape importante de plus vers le rachat effectif d’Activision Blizzard. L’Europe, le Japon et donc la Chine ont validé l’opération, la FTC file vers le procès (et va probablement le perdre si l’on en croit la quasi totalité des spécialistes juridiques qui se sont exprimés sur le sujet), reste donc la CMA, qui semble vouloir tenir coûte que coûte à sa position de blocage, ce qui pourrait bien déboucher sur un abandon par Microsoft du marché britannique du cloud gaming : Satya Nadella en personne n’a pas écarté cette décision radicale il y a quelques jours à peine, dans le cas bien sûr où la procédure d’appel n’aboutirait pas (ce qui est hélas le plus probable). Pour Microsoft, ce sacrifice ne pèserait pas bien lourd dans les comptes (le Game Pass n’est pas du cloud gaming), tandis que sans cloud gaming « à ronger », la CMA ne serait plus en mesure d’interdire le rachat sachant que ses justifications pour le blocage reposent exclusivement sur ce marché de niche. L’arroseur arrosé ?