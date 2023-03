Bard : Google va changer le modèle de langage pour de meilleurs résultats

Bard, le chatbot de Google avec de l’intelligence artificielle, est disponible depuis peu en version test aux États-Unis, mais les testeurs notent que les résultats ne sont pas au niveau de ce que propose OpenAI avec ChatGPT. Sundar Pichai, le patron de Google, assure que des améliorations arrivent dans quelques jours grâce à un nouveau modèle de langage.

Nouveau modèle de langage pour Bard

Lors d’un podcast avec le New York Times, le patron de Google a fait savoir que Bard va passer au modèle de langage PaLM. En comparaison, il s’appuie sur LaMDA à ce jour. Pour expliquer la différence, Google a déclaré avoir entraîné LaMDA avec 137 milliards de paramètres lorsqu’il a communiqué les détails des modèles basés sur le langage l’année dernière. PaLM, quant à lui, a été entraîné avec environ 540 milliards de paramètres. Les deux modèles ont pu évoluer et se développer depuis le début de l’année 2022, mais le contraste montre probablement pourquoi Google fait maintenant lentement passer Bard à PaLM, avec son plus grand ensemble de données et ses réponses plus variées.

« Nous avons clairement des modèles plus performants. Très bientôt, peut-être au moment [où le podcast sera en ligne], nous mettrons à niveau Bard avec certains de nos modèles PaLM plus performants, ce qui apportera plus de capacités, que ce soit en matière de raisonnement ou de codage », a déclaré Sundar Pichai.

Il faut avouer que ChatGPT est déjà impressionnant en l’état, surtout avec GPT-4 qui est disponible depuis peu. OpenAI semble donc avoir de l’avance sur ce terrain. Mais le patron de Google dit ne pas s’inquiéter. Lorsque Bard a été présenté pour la première fois en février, il a reconnu que sa dépendance à l’égard de LaMDA lui conférait une échelle plus réduite, mais il a estimé que le fait de disposer d’une puissance de calcul moindre était un avantage car cela permettait à un plus grand nombre d’utilisateurs de le tester et de faire part de leurs commentaires. Le dirigeant a également assuré que Google procéderait à sa propre analyse de la sécurité et de la qualité de Bard une fois qu’il disposerait d’informations concrètes.

Un encadrement nécessaire

D’autre part, Sundar Pichai admet que l’intelligence artificielle nécessite un encadrement pour éviter des débordements. « L’IA est un domaine trop important pour ne pas être réglementé. C’est également un domaine trop important pour ne pas être bien réglementé. Je suis donc heureux que ces conversations soient en cours ». C’est en réponse au fait que plus de 1 800 personnes du monde la tech, dont Elon Musk et Steve Wozniak (cofondateur d’Apple) ont récemment demandé à une pause de six mois dans le développement des intelligences artificielles plus puissantes que GPT-4.