Bard, le ChatGPT de Google, est disponible (de façon limitée)

Google annonce aujourd’hui que Bard, son intelligence artificielle conversationnelle qui vient concurrencer ChatGPT, est désormais disponible. Mais contrairement à ChatGPT, il s’agit d’un lancement limité.

Disponibilité de Google Bard

Au départ, Bard était seulement disponible pour les employés de Google. Le groupe annonce aujourd’hui l’ouverture d’une phase de test pour le public. Cela concerne pour le moment les États-Unis et le Royaume-Uni.

Bard s’appuie sur un modèle linguistique de grande taille (LLM), en particulier une version légère et optimisée de LaMDA, et sera mis à jour avec des modèles plus récents et plus performants au fil du temps. Il s’appuie sur la compréhension qu’a Google de la qualité des informations. On peut considérer un LLM comme un moteur de prédiction. Lorsqu’il reçoit une invite, il génère une réponse en sélectionnant, un mot à la fois, les mots qui sont susceptibles de venir ensuite. Le fait de choisir à chaque fois le choix le plus probable ne donnerait pas lieu à des réponses très créatives, d’où la nécessité d’une certaine flexibilité. Google assure d’ailleurs que plus son outil sera utilisé, plus il sera efficace.

Peut-on faire 100% confiance à Bard ? Si les LLM constituent une technologie intéressante, ils ne sont pas exempts de défauts. Par exemple, comme ils apprennent à partir d’un large éventail d’informations qui reflètent les préjugés et les stéréotypes du monde réel, ceux-ci apparaissent parfois dans leurs résultats. Ils peuvent également fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance. Par exemple, lorsque Google lui a demandé de partager quelques suggestions de plantes d’intérieur faciles à cultiver, Bard a présenté des idées de manière convaincante… mais il s’est trompé sur certains points, comme le nom scientifique de la plante ZZ.

Selon Google, Bard est un complément de son moteur de recherche. Le groupe pense réellement que les deux peuvent cohabiter. Du moins pour l’instant.

Si vous êtes au Royaume-Uni ou États-Unis, vous pouvez vous rendre sur bard.google.com et tester l’intelligence artificielle. Google assure que d’autres pays pourront en profiter plus tard.