Top Gun Maverick arrive en streaming, mais les Français devront attendre la fin 2023

Top Gun : Maverick a maintenant une date de sortie pour une disponibilité en streaming, ce sera le 22 décembre prochain, juste avant Noël, sur la plateforme Paramount+. Il se trouve que Paramount+ arrivera en France le 1er décembre, mais les Français n’auront pas le film avec Tom Cruise pour autant.

Cette absence de Top Gun : Maverick en streaming le 22 décembre en France s’explique par la chronologie des médias. Cette loi française impose un délai entre la sortie d’un film au cinéma et sur les autres supports. En l’état, Canal+ peut diffuser les films 6 mois après la sortie en salles (contre 8 mois avec l’ancienne chronologie des médias). Cela s’explique par le fait que la chaîne cryptée s’engage à faire un investissement de 190 millions d’euros par an dans le cinéma français.

Pour le streaming, Netflix doit attendre 15 mois après la sortie au cinéma pour diffuser les films (36 mois auparavant). Pour Disney+, Amazon Prime Video et maintenant Paramount+, c’est 17 mois. Netflix est « avantagé » parce qu’il s’engage à produire au moins 10 films par an et à investir environ 40 millions d’euros dans l’industrie française.

Top Gun : Maverick étant sorti au cinéma le 25 mai dernier, il faudra attendre au minimum la fin d’octobre 2023 pour découvrir le film en streaming en France sur Paramount+ (ou éventuellement une autre plateforme mais ce serait étonnant). Pour les plus impatients, le film est déjà disponible en DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K et VOD.

Concernant Paramount+, le premier film Top Gun de 1986 sera disponible dès le 1er décembre en France.