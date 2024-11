Streaming : Real-Debrid durcit ses règles pour éviter des poursuites en France

Real-Debrid, un débrideur français qui est réputé pour le téléchargement et le streaming de films et de séries, annonce durcir ses règles. Cela fait suite à une mise en demeure de la FNEF (Fédération nationale des éditeurs de films).

La FNEF est une union de syndicats professionnels du secteur de l’édition-distribution de films en France. Elle vise à défendre et promouvoir les intérêts du secteur de la distribution de films. Elle comprend notamment Europacorp Distribution, Eurozoom, France Télévision Distribution, Gaumont, Metropolitan Export, Paramount Pictures France, Pathé Films, SND (groupe M6), Sony Pictures Entertainment France, StudioCanal, TF1 Studio, Universal Pictures ou encore Warner Bros Discovery.

La FNEF a donc décidé de s’attaquer à Real-Debrid, puisque la plateforme facilite le téléchargement de films et de séries, tout comme le visionnage en streaming. Le débrideur ne fournit pas les liens pirates, mais toute personne qui les possède peut ensuite les utiliser sur la plateforme.

Le débrideur Real-Debrid facilite le piratage de films

Il y a deux usages avec Real-Debrid et les débrideurs de manière générale. La première est de télécharger rapidement un contenu pirate (film, série, musique, etc) qui est stocké sur un hébergeur payant, sans pour autant avoir un abonnement chez l’hébergeur en question. Ils sont plusieurs, dont 1Fichier ou Rapidgator pour ne citer qu’eux. Il y avait aussi Uptobox, mais les serveurs ont été saisis.

L’autre usage est d’utiliser le service pour télécharger des torrents sans être inquiété par HADOPI ou d’autres instituions. Beaucoup de personnes passaient par cette méthode pour télécharger des films et séries, puis les regarder en streaming avec des services comme Stremio.

Un service proposé par Real-Debrid est de chercher automatiquement si un fichier a déjà été téléchargé. Par exemple, un utilisateur A demande à télécharger un torrent. Quelques heures ou jours plus tard, un utilisateur B demande à télécharger le même torrent. Ici, Real-Debrid va détecter que le fichier est identique et ne va donc pas le re-télécharger, et proposer un lien direct pour le voir, en se basant sur le fichier téléchargé la première fois par l’utilisateur A. On parle alors de mise en cache.

Plusieurs changements

Mais voilà, les pirates vont maintenant être coincés. Real-Debrid annonce plusieurs mesures :

les fichiers audiovisuels disponibles sur un certain nombre d’hébergeurs figurant sur la liste noire de l’USTR ou listés dans le « Counterfeit and Piracy Watch List » européen seront tous bloqués.

un filtrage par nom de fichiers sera également appliqué, conformément à la demande de la FNEF, cela pourra entrainer des faux positifs Real-Debrid traitera.

un blocage de tous les hash de torrents de trackers torrents privés mentionnés dans des affaires au tribunal judiciaire de Paris

une purge complète des fichiers potentiellement mis en cache sur les critères précédemment cités

la désactivation du endpoint API/instantAvaibility

un blocage des applications Kodi/Stremio contrefaisante dans la mesure où celles-ci sont identifiables

A la suite d'une mise en demeure de la FNEF (https://t.co/UquWLwTUia), Real-Debrid renforce ses mesures de lutte anti-piratage. Comme vous le savez déjà nous respectons activement le DMCA et bloquons déjà un certain nombre de torrents contrefaisants. Dans les prochaines heures:… — Real-Debrid (@RealDebrid) November 21, 2024

Les pirates passant par Real-Debrid et Kodi/Stremio vont donc devoir aller voir ailleurs. À voir maintenant si d’autres débrideurs vont également changer leurs règles.