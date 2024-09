Uptobox ne récupérera pas ses serveurs, a décidé la justice française

Uptobox voulait récupérer ses serveurs, mais la justice française a décidé de ne pas valider cette demande au site d’hébergement qui était beaucoup utilisé pour héberger illégalement des films, des séries et d’autres contenus.

Pour rappel, le tribunal judiciaire de Paris avait ordonné en mai 2023 à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free le blocage d’Uptobox. Quelques semaines plus tard, l’hébergeur en ligne avait contourné le blocage en proposant un nouveau site. Mais depuis septembre, le site n’est plus accessible à la suite d’une descente de police réalisée dans les locaux de Scaleway, OpCore et OVH.

Presque un an plus tard, le site est toujours inaccessible et la situation ne va pas s’arranger. Selon L’Informé, Genius Servers Tech Fze, la société basée à Dubaï qui s’occupe d’Uptobox et d’Uptostream, a tenté de faire annuler cette procédure, mais le tribunal judiciaire de Paris a considéré les demandes irrecevables.

Il se trouve que la justice française a refusé qu’Uptobox récupère ses serveurs non pas à cause du contenu, mais à cause… du délai. En effet, les demandes visant la mainlevée des saisies et le rétablissement des serveurs sont intervenues trop tardivement.

Au départ, les propriétaires avaient demandé la levée de la saisie chez Scaleway et seulement chez Scaleway. Il a fallu attendre février 2024 pour que la même demande soit formulée concernant OpCore et OVH. Mais c’était trop tard, la demande pouvait être faite jusqu’en octobre 2023.

À l’arrivée, Genius Servers Tech Fze est condamné à verser 8 000 euros à chacun des demandeurs au titre des frais de justice, soit un total d’environ 70 000 euros.

Est-ce fini pour Uptobox ? Pas encore, une autre procédure est en cours.