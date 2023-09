Uptobox : le site de piratage est inaccessible suite à une descente de police

Uptobox, important site de téléchargement illégal français, n’est plus accessible suite à une descente de police réalisée dans les locaux de Scaleway et OpCore.

Uptobox est hors ligne

Selon L’Informé, la descente de police a eu lieu le 19 septembre avec une vingtaine de policiers qui sont arrivés sur les lieux suite à une demande de la justice. Cela fait suite à une attaque des grands noms du cinéma, dont Disney, Warner Bros, Paramount, Columbia, StudioCanal, tout comme Apple et Amazon. Ils veulent qu’Uptobox ferme ses portes parce que le site permet de télécharger illégalement des films, des séries et plus encore.

Il fallait trouver où étaient les serveurs d’Uptobox et il s’avère que la police a pu identifier le lieu grâce à une gaffe. Celui qui se fait appeler Starouille sur X/Twitter a partagé en 2018 une photo qui a permis aux enquêteurs de faire le lien avec les data centers situés à Vitry-sur-Seine. Suite à la descente de police, Starouille a passé son compte X/Twitter en privé.

Que cherchent les policiers ? Ils espèrent obtenir les noms des dirigeants qui se cachent derrière Uptobox et qui pourraient figurer dans les contrats de location passés avec Scaleway, ainsi que l’identité des internautes qui ont souscrit un abonnement payant d’Uptobox pour télécharger à toute vitesse. Ces données permettront pour l’industrie du cinéma chiffrer leurs demandes de dommages et intérêts dans la perspective d’un jugement au fond.

Dans le même temps, les policiers ont déconnecté les serveurs afin qu’aucune donnée ne soit effacée à distance. Cela explique pourquoi le site est hors ligne.

Exemple d’un film disponible sur Uptobox

Le site cherche à rassurer

Sur X/Twitter, Uptobox annonce avoir perdu l’accès aux serveurs contenant les fichiers utilisateurs. Le site pirate assure toutefois que la base de données n’a pas été touchée parce qu’elle est délocalisée. Dans le même temps, Uptobox annonce que les serveurs opérant le site ont été effacés dans leur intégralité.

Le site cherche à rassurer en indiquant que les données des utilisateurs ne sont pas perdues et qu’il sera possible de refaire le lien entre les fichiers et les comptes une fois que les serveurs seront récupérés. Encore faut-il que cela se produise.

Aucunes de vos données ne sont actuellement perdues, nous seront en mesure de refaire le lien entre vos fichiers et les comptes utilisateurs dès que nous aurons récupérer l’accès à nos serveurs.

En attendant, vos fichiers demeurent anonymes sur nos serveurs et sont inexploitables — Uptobox.com (@Uptobox_com) September 20, 2023

Ce n’est pas la première fois qu’Uptobox est dans le viseur des autorités. Il y a quelques mois, la justice avait ordonné à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free de bloquer l’accès au site pirate. Il s’agissait toutefois d’un blocage au niveau des DNS, il suffisait donc de les changer pour retrouver l’accès. Il y avait également eu une nouvelle version (uptobox.eu au lieu de .com) pour contourner le blocage. Cela dit, la justice avait ensuite ordonné le blocage du site .eu.