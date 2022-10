Paramount+ sera disponible en France dès le 1er décembre

Il faudra faire des choix : les services de SVoD se multiplient à grande vitesse en France. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, OCS, Apple TV+, Universal+ « prochainement », et très bientôt donc, Paramount+, qui a enfin une date officielle de sortie. Paramount a profité du Marché International des Programmes de Communication qui se tenait hier à Cannes pour annoncer que son service par abonnement Paramount+ serait disponible en France dès le 1er décembre de cette année ! Jusqu’ici, la plateforme de streaming n’était proposée que sur un très petit nombre de marchés (USA, Canada, Italie et Royaume-Uni). L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse sont les prochaines destinations du service.

Paramount+ dispose d’un catalogue déjà riche de plusieurs séries à même de séduire les geeks que nous sommes, à l’instar de Star Trek: Strange New Worlds, Halo (basée sur le célèbre jeu vidéo de la Xbox) ou la série de S.F française Le Signal, sans oublier les contenus de Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME et la Smithsonian Channe. L’abonnement est de 7,99 euros par mois, ou 79,90 euros pour un an. A noter que les abonnés à Canal+ Séries pourront accéder à Paramount+ sans coût supplémentaire.