Un nouveau service de streaming débarque dans l’hexagone. NBCUniversal vient en effet de confirmer que son service par abonnement Universal+ sera disponible « prochainement » en France. Aux Etats-Unis, l’offre correspondant est intégrée au service Peacock, mais en France ce sera donc un service autonome baptisé sobrement Universal+.

NBCUniversal ne précise pas encore de date lancement et l’on n’en sait pas beaucoup plus concernant le contenu de l’offre si ce n’est que l’on disposera du catalogue complet (films et séries) de 13ème Rue, SYFY, E!, ou bien encore de DreamWorks (ce qui est déjà pas mal). De la SF, des films populaires et/ou d’animation, des séries policières et des émissions genre talks shows à l’américaine, il y aura déjà de quoi faire, mais le nerf de la guerre c’est aujourd’hui le prix de l’abonnement, surtout en ces temps d’inflation galopante. A noter que la plateforme est déjà disponible en Espagne sur le marché européen.

Universal+ aura fort à faire sur un marché français du streaming largement dominé par Netflix et dans une moindre mesure Amazon Prime Video, sans même parler de la concurrence à venir du mastodonte Warner (HBO Max).