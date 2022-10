Elon Musk devient le propriétaire de Twitter et licencie les dirigeants

C’est fait, Elon Musk est maintenant le nouveau propriétaire de Twitter. L’homme le plus riche au monde a bouclé le rachat du réseau social pour un montant de 44 milliards de dollars. Et des changements sont déjà en place puisqu’il a licencié plusieurs dirigeants, dont le patron.

Elon Musk prend les commandes de Twitter

Elon Musk a licencié le patron de Twitter, Parag Agrawal, et le directeur financier, Ned Segal. Il a également licencié Vijaya Gadde, la principale responsable juridique et politique de Twitter, et Sean Edgett, le directeur juridique. « L’oiseau est libre », a tweeté le nouveau propriétaire, en faisant référence au logo du réseau social.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Il faut savoir qu’Elon Musk avait jusqu’à aujourd’hui pour conclure l’acquisition du réseau social, faute de quoi un procès aurait eu lieu en novembre. L’opération traînait en effet depuis l’annonce fin avril d’une offre d’acquisition à 44 milliards de dollars, acceptée à contrecœur par Twitter. L’entrepreneur a cherché à s’en extraire unilatéralement début juillet, accusant l’entreprise de lui avoir menti mais le conseil d’administration de la société a saisi la justice. Au début du mois, à quelques jours de l’ouverture d’un procès que Twitter semblait bien parti pour gagner, Elon Musk a finalement proposé de conclure la transaction au prix initialement convenu.

Que se passe-t-il désormais avec le changement de propriétaire ? Elon Musk devient le nouveau patron de Twitter, du moins pour le moment. Il n’est pas précisé s’il confiera plus tard cette tâche à quelqu’un d’autre ou s’il gardera ce rôle sur le long terme, en plus d’être le patron de Tesla et SpaceX.

Quant aux utilisateurs, rien ne change dans l’immédiat. Mais Elon Musk a déjà prévenu son intention d’avoir ce qu’il présente comme davantage de liberté d’expression sur le réseau social. Hier, il a publié une lettre ouverte aux annonceurs pour les rassurer sur ce domaine, estimant au passage que les médias traditionnels ont publié de nombreuses fausses informations à son sujet ces derniers temps en rapport avec le rachat.