La Russie ajoute Meta (Facebook) à sa liste des organisations terroristes

Rosfinmonitoring, l’agence chargée de la surveillance des marchés financiers en Russie, a ajouté aujourd’hui Meta, la maison mère de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp, à sa liste des organisations « terroristes et extrémistes, » rapporte l’agence de presse Interfax.

La Russie a d’abord restreint l’accès aux plateformes phares de Meta — Facebook et Instagram — dans le sillage du lancement de son offensive en Ukraine le 24 février. En mars, la justice russe a jugé que Meta était coupable de mener des « activités extrémistes » dans le pays et l’appel interjeté par le groupe américain a été rejeté en juin dernier.

Meta avait annoncé en mars que ses plateformes autoriseraient des déclarations telles que « mort aux envahisseurs russes » mais pas les menaces crédibles contre les civils. L’entreprise avait alors déclaré que ce changement ne s’appliquait qu’aux utilisateurs postant depuis l’Ukraine.

Facebook et Instagram sont inaccessibles en Russie depuis mars, mais de nombreux Russes ont eu recours à des VPN pour continuer à utiliser les réseaux de médias sociaux. Instagram est particulièrement populaire en Russie et constitue une plateforme importante pour la publicité et les ventes.

La décision prise aujourd’hui place Meta sur la même liste que les groupes nationalistes de droite, les organisations terroristes étrangères, dont les Talibans, et les groupes d’opposition russes.