La Russie maintient le blocage de Facebook et Instagram, jugés « extrémistes »

La Russie a décidé de conserver le blocage pour Facebook et Instagram. Un tribunal de Moscou a interdit les deux réseaux sociaux appartenant à Meta et rejoint ainsi Roskomnadzor, le régulateur russe.

Le blocage continue pour Facebook et Instagram en Russie

« Le tribunal a satisfait une action en justice déposée par le premier procureur général adjoint contre la société holding Meta Platforms portant sur l’interdiction de ses activités sur le territoire russe », a indiqué la cour. Les réseaux sociaux gérés par Meta sont « interdits pour cause d’activité extrémiste », a ajouté le tribunal. Pour l’instant, WhatsApp (qui appartient à Meta) reste disponible.

Les services de sécurité russes, le FSB, avaient exigé plus tôt dans la journée l’interdiction immédiate de Facebook et d’Instagram, les accusant d’activités « dirigées contre la Russie et ses forces armées ». Récemment, le Parquet russe avait demandé de classer Meta comme organisation « extrémiste », mesure ouvrant la voie à l’interdiction de toutes ses activités en Russie.

Cette demande faisait suite à la décision de la maison-mère de Facebook et d’Instagram d’assouplir son règlement quant aux messages violents contre l’armée et les dirigeants russes, en lien avec l’opération militaire menée par la Russie en Ukraine.

Instagram et Facebook, tout comme Twitter, ont d’ores et déjà été bloqués en Russie, où ils sont inaccessibles à moins d’utiliser un VPN avec une adresse IP qui n’est pas russe.