Instagram est bloqué en Russie à partir d’aujourd’hui

Ce 14 mars est un mauvais jour pour Instagram : le réseau social est désormais bloqué en Russie. Le régulateur russe Roskomnadzor a pris cette décision après avoir déjà bloqué Facebook.

Le blocage d’Instagram en Russie, c’est maintenant

Ce blocage d’Instagram en Russie fait suite à une récente décision de Meta. La maison-mère d’Instagram et de Facebook a autorisé les utilisateurs de certains pays (dont les Ukrainiens) à faire des appels à la violence contre les militaires russes et à la mort de Vladimir Poutine. Comme on peut s’en douter, la Russie n’a pas du tout apprécié.

Roskomnadzor a annoncé le blocage vendredi afin de laisser un peu de temps aux utilisateurs pour « transférer leurs photos et vidéos sur d’autres réseaux sociaux et en informer leurs contacts et abonnés », dit-il.

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a réagi à la situation avec un tweet. « Lundi, Instagram sera bloqué en Russie. Cette décision coupera 80 millions de personnes en Russie les unes des autres, et du reste du monde puisqu’environ 80% des personnes en Russie suivent un compte Instagram en dehors de leur pays. C’est une erreur », a-t-il tweeté.

Facebook et Instagram sont donc maintenant bloqués en Russie. Qu’en est-il des autres réseaux sociaux ? Twitter a un accès limité, mais la plateforme n’est pas complètement bloquée. Mais pour le reste, il n’y a rien de particulier pour l’instant.