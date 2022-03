La Russie décide de bloquer l’accès à Facebook

Roskomnadzor, le gendarme des communications russe, annonce le blocage immédiat de Facebook en Russie. Il accuse le réseau social de discriminer les médias locaux.

Blocage immédiat de Facebook en Russie

Ce blocage de Facebook par la Russie intervient quelques jours après une première décision de limiter l’accès à la plateforme. Cela se traduisait par des ralentissements. Aujourd’hui, l’accès est complètement bloqué. Le seul moyen de contourner le système est d’utiliser un VPN et de choisir une adresse IP qui n’est pas russe.

Plus tôt dans la journée de vendredi, l’Assemblée législative russe a adopté une nouvelle loi contre la diffusion de fausses informations sur les forces armées du pays, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison. Peu après l’adoption de cette loi, la BBC a annoncé qu’elle suspendait ses activités journalistiques dans le pays.

Tout cela intervient alors que la guerre continue en Ukraine à la suite de l’invasion russe. De nombreuses entreprises tech ont déjà commencé à restreindre leurs services en Russie. YouTube a bloqué les chaînes d’information russes RT et Sputnik en Europe, par exemple, tandis que Facebook a bloqué RT et Sputnik dans l’Union européenne et a cessé de recommander les médias d’État russes dans le monde entier. Apple a également interrompu la vente de ses produits dans le pays, tout comme Microsoft. Pour sa part, Google a arrêté de vendre des espaces publicitaires en Russie et a limité l’affichage d’informations dans Google Maps.