Google arrête de vendre des espaces publicitaires en Russie et limite l’affichage d’informations sur Google Maps

Google vient d’annoncer qu’il arrêtait de vendre des espaces publicitaires en Russie : « Compte tenu des circonstances extraordinaires, nous suspendons les publicités Google en Russie. La situation évolue rapidement et nous communiquerons à nouveau le cas échéant. » Cette décision fait suite à la suspension des chaînes YouTube RT (Russia Today) et Sputnik, considérées aujourd’hui comme des relais de la propagande du Kremlin. Tous les affichages Google Ads sont concernés par cet arrêt de l’activité publicitaire.

Outre cette décision forte, le géant américain a aussi restreint les informations affichées par Google Maps en Russie et en Ukraine, ayant constaté de multiples détournements – notifications de fausses informations à des localisations précises – de la part de partisans pro-russes ou pro-ukrainiens. Ces dernières heures, de nombreux utilisateurs du service de cartographie ont en effet constaté que les descriptions et/ou commentaires de certains lieux en Ukraine étaient en fait des messages de propagande militaire. Il n’est donc plus possible désormais de rajouter des commentaires sur Google Maps en lien avec des zones géolocalisées en Ukraine.