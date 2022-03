Microsoft suspend ses nouvelles ventes de produits et services en Russie

Microsoft a pris la décision de stopper les nouvelles ventes de ses produits et services en Russie, rejoignant ainsi d’autres entreprises qui se désengagent progressivement du pays. Cela fait suite à la guerre en Ukraine et l’invasion russe.

Microsoft prend des mesures contre la Russie

« Comme le reste du monde, nous sommes horrifiés, outrés et attristés par les images et les informations qui nous parviennent de la guerre en Ukraine et condamnons cette invasion injustifiée, non provoquée et illégale par la Russie », a déclaré Brad Smith, le président de Microsoft dans un communiqué.

L’entreprise n’a pas précisé ce qu’elle entendait précisément par le terme « nouvelles ventes », notamment si elle comptait retirer des magasins russes ses produits invendus. Brad Smith a par ailleurs indiqué que Microsoft mettait fin à « de nombreux aspects de nos activités en Russie conformément aux sanctions décidées par les gouvernements » sans donner davantage de détails. Le groupe de Redmond a aussi rappelé qu’il apportait déjà son soutien à l’Ukraine en l’aidant à se protéger contre des cyberattaques russes.

Microsoft reste très vague sur l’arrêt des ventes. Au vu de la formulation, on peut comprendre que les personnes qui utilisent déjà des produits et services de la société vont pouvoir continuer à le faire, même en cas de renouvellement. Mais pour les autres, il ne devrait plus être possible d’acheter une Xbox, une licence Windows, un accès au cloud via Azure et plus encore. Mais comme dit précédemment, Microsoft ne rentre pas dans les détails, il est donc difficile de savoir ce qui va exactement se passer.

« Depuis le début de la guerre, nous avons agi contre des mesures russes de prise de position, de destruction ou de perturbation à l’encontre de plus de 20 organisations ukrainiennes gouvernementales, technologiques ou financières », a affirmé Brad Smith. Via son organisation dédiée aux causes humanitaires, Microsoft assure aussi collaborer étroitement avec la Croix-Rouge et des agences de l’ONU pour les réfugiés en offrant un soutien financier et technologique.

D’autres géants de la tech ont déjà annoncé avoir coupé les ponts avec Moscou ces derniers jours. Apple a cessé de vendre ses iPhone et ses iPad dans le pays, tandis que des plateformes comme Facebook, YouTube (Google) et Twitter ont bloqué les publications de médias d’État russes en Europe.