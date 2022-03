YouTube, Facebook et Microsoft suspendent les médias russes RT et Sputnik sur demande de l’UE

YouTube, Facebook, TikTok mais aussi Microsoft viennent de suspendre en Europe les comptes des médias russes RT (Russia Today) et Sputnik, ces derniers étant soupçonnés de relayer la propagande du Kremlin alors même que l’Ukraine se bat pour ne pas être envahie. La décision de blocage a été prise suite à des requêtes de plusieurs pays membres de l’union européenne et aux pressions de la commission européenne. Ainsi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclarait hier que l’Europe était sur le point d’ « interdire la machine médiatique du Kremlin. Les médias d’Etat RT et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre union ».

Microsoft a confirmé que les informations relayées par les deux médias russes ne sont plus affichées sur le portail d’information MSN.com et plus radical encore, que les applications de ces mêmes médias ont été retirées du Windows App Store. Quant au moteur de recherche Bing, il filtrera dans une certaine mesure les pages de RT et Sputnik. De son côté, Twitter autorise encore les liens vers Sputnik et RT, mais les tweets partageant ces liens sont désormais précédés d’une mention précisant que les deux médias appartiennent à l’Etat russe. Le refus de Twitter de se plier aux demandes de l’UE a suscité l’ire de Cédric O, le secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique : « Twitter n’a encore rien fait, ou quasiment rien. Je veux le dire ici très formellement, mettre des petits messages précisant ‘ceci est un message sponsorisé par le gouvernement russe’, quand le gouvernement russe est en train d’augmenter sa menace nucléaire, c’est ridicule et indécent ».

Plus surprenant sans doute, TikTok s’est plié sans rechigner aux demandes européennes de blocage, alors que la firme chinoise reste étroitement surveillée par Pékin, partenaire politique et commercial de la Russie. A noter tout de même que ses suspensions concernent uniquement les pays de l’union européenne : il reste toujours possible d’accéder à RT et Sputnik via un pays extérieur à l’UE. On note enfin que RT France a rapidement réagi en annonçant l’ouverture d’une procédure en justice.