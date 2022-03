La Russie classe Facebook dans la liste des organisations terroristes

La réaction ne s’est pas faite attendre. On apprenait il y a quelques jours que Meta avait temporairement autorisé sur son réseau social Facebook des appels à la haine (pour ne pas dire des appels au meurtre) visant des soldats russes, Vladimir Poutine ou le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Le maitre du Kremlin serait rentré dans une fureur noire en apprenant cette information, et la riposte est, comme souvent, radicale : outre l’interdiction d’Instagram en Russie, le Parquet russe (sous le contrôle total de Moscou) a lancé une procédure judiciaire à l’encontre de Facebook et demandé à classer Facebook dans la liste des organisations terroristes !

A noter que la décision initiale de Facebook avait été vivement critiquée par certaines ONGs. Elizabeth Throssell, le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, a ainsi dénoncé une mesure d’exception (les appels à la haine autorisés) susceptible d’entrainer de dangereuses dérives.