Les actionnaires de Twitter voteront en septembre sur le rachat par Elon Musk

Le vote des actionnaires de Twitter sur son acquisition par Elon Musk aura lieu le 13 septembre, avant que s’ouvre en octobre le procès que le réseau social a intenté à l’homme le plus riche du monde.

Twitter a convoqué ses actionnaires pour une « réunion spéciale » par vidéoconférence, d’après des documents officiels déposés auprès de la SEC, le gendarme boursier américain.

Le contexte du vote a dramatiquement changé depuis fin avril, quand le conseil d’administration du groupe et Elon Musk avaient signé un accord pour le rachat de Twitter à 54,20 dollars l’action, soit une valorisation de 44 milliards de dollars. Le 8 juillet, le patron de Tesla et SpaceX a mis fin unilatéralement à cet accord, au motif que le réseau social aurait, selon lui, menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme. Twitter a ensuite lancé des poursuites contre le multimilliardaire, pour le forcer à honorer son engagement.

La juge chargée du dossier, la présidente d’un tribunal spécialisé en droit des affaires, a indiqué la semaine dernière que le procès se tiendrait en octobre et durerait cinq jours. Les deux parties n’ont pas encore réussi à se mettre d’accord sur une date. Le conseil d’administration de Twitter a dans le passé appelé ses actionnaires à voter en faveur de l’acquisition le moment venu.

Son titre vaut actuellement environ 39 dollars. Si la transaction avait finalement lieu, elle représenterait une plus-value conséquente pour les actionnaires.

La décision de la juge a été perçue comme une première victoire pour la firme à l’oiseau bleu, qui avait demandé une procédure accélérée, dès le mois de septembre, pour ne pas faire durer la période d’incertitude qui paralyse en partie l’entreprise. Elon Musk voulait lui que les hostilités ne soient pas ouvertes avant l’année prochaine, assurant que des experts devraient analyser « des montagnes de données » sur les faux comptes.