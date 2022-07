Twitter atteint 237,8 millions d’utilisateurs et surprend avec des revenus en baisse

Twitter a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2022 et le réseau social a surpris en annonçant un chiffre d’affaires en baisse, alors que les analystes s’attendaient à une hausse.

Le chiffre d’affaires de Twitter a été 1,18 milliard de dollars, contre 1,19 milliard de dollars par rapport à la même période il y a un an, soit une baisse de 0,8%. Le groupe a enregistré des pertes de 270 millions de dollars, là où il avait dégagé un bénéfice de 66 millions de dollars un an plus tôt. Cela représente une perte par action de 8 centimes. En comparaison, les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 1,32 milliard de dollars et un bénéfice par action de 14 centimes.

Ce repli est lié à des vents contraires dans le secteur de la publicité, aux craintes qui pèsent sur la conjoncture économique, mais aussi à l’incertitude liée à l’acquisition en cours de Twitter par Elon Musk, affirme le réseau social. Pour rappel, Elon Musk devait racheter la société pour 44 milliards de dollars, mais l’homme le plus riche au monde a finalement abandonné le projet. Il va maintenant avoir un procès et ce sera en octobre.

D’autre part, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens dits monétisables, c’est-à-dire pouvant être exposés à de la publicité sur la plateforme, a progressé de 8,8 millions, moins que prévu par les analystes, pour atteindre 237,8 millions. Cela représente une hausse de 16,6% sur un an.

L’action de Twitter s’établit à 39 dollars, en baisse de 1,32%, avant l’ouverture de la Bourse.