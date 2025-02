X (Twitter) est visé par une enquête pour évasion fiscale en Italie

Le parquet de Milan a ouvert une enquête pour évasion fiscale à l’encontre du réseau social X (ex-Twitter), soupçonné de devoir 12,5 millions d’euros de TVA en Italie. La police financière italienne a mis en lumière un manquement dans la déclaration des revenus de l’entreprise sur la période allant de 2016 à 2022.

L’enquête, qui a été clôturée en avril 2024, cible la société Twitter UK. Les autorités soupçonnent l’entreprise d’avoir omis de déclarer des revenus générés en Italie afin d’échapper à la TVA. Ce dossier concerne la période antérieure à l’acquisition du réseau social par Elon Musk, en octobre 2022, pour 44 milliards de dollars. La police financière n’a pas précisé si ces manquements étaient intentionnels ou liés à des erreurs administratives.

Une tendance récurrente parmi les géants du numérique

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise tech américaine se trouve sous enquête pour évasion fiscale en Italie. En 2023, Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, a fait l’objet d’une procédure similaire. Le fisc italien estime que Meta doit plus de 887 millions d’euros de TVA pour la période 2015-2021, un montant que l’entreprise conteste. Ces enquêtes font partie d’une tendance plus large visant les géants du numérique, qui génèrent des revenus conséquents sur le marché européen tout en évitant, selon les autorités fiscales, de déclarer correctement leurs activités locales.

Dans le cas de X, l’enquête devrait permettre de clarifier les pratiques fiscales de la société, un sujet sensible dans un contexte où les entreprises numériques sont de plus en plus surveillées par les autorités fiscales européennes.