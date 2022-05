Nvidia écope d’une amende pour le minage de cryptomonnaies avec ses cartes graphiques

Le gendarme boursier américain (SEC) annonce que Nvidia paiera une amende de 5,5 millions de dollars pour des divulgations inadéquates concernant ses cartes graphiques et les mineurs de cryptomonnaies.

Une amende pour Nvidia et son manque de transparence

L’amende est liée au fait que Nvidia n’a pas divulgué qu’une grande partie des ventes de la société était stimulée par le minage de cryptomonnaie, les clients utilisant de plus en plus les cartes graphiques du groupe pour miner des cryptomonnaies, et ce depuis 2017.

« Nvidia n’a pas divulgué dans ses formulaires 10-Q, comme il était tenu de le faire, ces importantes fluctuations de revenus et de flux de trésorerie liées à une activité volatile pour que les investisseurs puissent déterminer la probabilité que les performances passées soient indicatives des performances futures », indique la SEC.

Les accusations découlent des rapports financiers de l’année fiscale 2018 de Nvidia. La SEC note que la société a vu une explosion des ventes liées au minage de cryptomonnaies en 2017, lorsque les récompenses du minage d’Ethereum ont augmenté de façon spectaculaire. Le minage a été largement rapporté comme une cause de pénurie de cartes graphiques et Nvidia a lancé une gamme distincte spécifiquement pour le minage, tentant d’éviter les pénuries pour les joueurs. Mais les employés auraient reconnu que de nombreux GPU de jeu étaient encore destinés aux mineurs de cryptomonnaies. « Le personnel de vente de la société, en particulier en Chine, a signalé ce qu’il croyait être une augmentation significative de la demande de GPU pour les jeux en raison du minage de cryptomonnaie », indique le gendarme boursier.

Le manque de transparence va donc coûter 5,5 millions de dollars à Nvidia. Le groupe a accepté de payer cette somme pour mettre fin au conflit.