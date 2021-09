Des testeurs de Windows 11 doivent repasser sur Windows 10

Des utilisateurs qui ont installé la version test de Windows 11 reçoivent un message leur faisant comprendre qu’ils sont invités à repasser sur Windows 10. Microsoft a commencé à renforcer sa politique concernant les exigences minimales au niveau des composants.

« Votre PC ne répond pas à la configuration matérielle minimale requise pour Windows 11 », indique l’avertissement de Microsoft. « Votre appareil n’est pas éligible pour participer au programme Windows Insider sur Windows 11. Veuillez installer Windows 10 pour participer au programme Windows Insider avec le canal Release Preview ».

Microsoft has now dropped ineligible systems from the Insider program and tells them to install Windows 10. pic.twitter.com/zfALanmcuq — BetaWiki (@BetaWiki) August 31, 2021

Il est vrai que la décision de Microsoft peut froisser certains. Le groupe a déjà dit qu’il faut au minimum un processeur Intel de 8e génération ou un Ryzen 2000 d’AMD pour faire tourner Windows 11. La puce de sécurité TPM 2.0 est également requise. Il se trouve que Microsoft avait mis de côté la configuration minimale pendant la phase de bêta, mais voilà que le groupe commence maintenant à réellement l’appliquer.

Repasser sur Windows 10 quand on a déjà Windows 11 n’est pas forcément une partie de plaisir. Mais c’est malheureusement la voie à suivre. C’est l’occasion de rappeler que Windows 10 sera supporté jusqu’en octobre 2025.

Concernant Windows 11 et les « vieux PC », il sera possible d’installer la version finale de Windows 11 en passant par le fichier ISO et non Windows Update. Attention toutefois : Microsoft a dit que les utilisateurs passant par cette méthode n’auront pas forcément le droit aux mises à jour.

Microsoft a déjà révélé que la version finale de Windows 11 sera disponible le 5 octobre prochain. Avant cela, il y aura une conférence Surface le 22 septembre où il sera notamment question du nouveau système d’exploitation.