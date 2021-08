Microsoft a opéré à des changements concernant l’installation de Windows 11 sur les « vieux » PC. Celle-ci sera possible pour les utilisateurs. Ils devront faire une installation classique en téléchargement le fichier ISO du système d’exploitation.

Windows 11 pourra être installé sur les « vieux » PC

Windows 11 nécessite une configuration technique minimum pour s’installer. Il faut par exemple un processeur Intel de 8e génération au minimum. Mais ceux qui ont un modèle de 7e génération ou un modèle antérieur pourront malgré tout faire l’installation. En effet, Microsoft a indiqué à The Verge que la vérification des composants se déroule uniquement quand un utilisateur sous Windows 10 passe par Windows Update pour migrer vers Windows 11. En passant par l’ISO, il n’y a pas cette vérification.

Ceux qui ont un « vieux » PC et voudront installer Windows 11 n’auront qu’à se rendre sur le site de Microsoft et télécharger le fichier ISO. Ce sera gratuit. Il faudra ensuite ouvrir l’installateur et suivre les instructions affichées à l’écran pour passer sur le nouvel OS.

Installation possible, mais attention aux potentiels problèmes

Que va-t-il se passer pour ceux qui installeront Windows 11 sur leur « vieux » PC ? Microsoft dit que des pilotes pourraient ne pas fonctionner, ce qui pourrait empêcher d’avoir une excellente expérience au quotidien. Aussi, Microsoft dit que les appareils qui ne répondent pas aux exigences matérielles minimales connaissent 52% de pannes supplémentaires impliquant le kernel. Les appareils qui répondent aux spécifications minimales officielles ont été exempts de pannes à 99,8%, toujours selon Microsoft.

De nouveaux processeurs compatibles

Dans la foulée, Microsoft annonce avoir revu la configuration technique minimum (pour ceux qui passeront par Windows Update). Windows 11 supportera finalement les processeurs Intel Core X, Xeon W et l’Intel Core 7820Q. Ce dernier sera pris en charge sur les appareils qui ont des pilotes modernes basés sur Declarative, Componentized, Hardware Support Apps (DCH). C’est notamment le cas du Surface Studio 2. En revanche, il n’y a pas de support officiel pour les processeurs Zen 1 d’AMD.

Enfin, Microsoft propose une nouvelle version de son application pour vérifier la compatibilité de votre PC avec les exigences de Windows 11. Elle est disponible en version test à cette adresse. Elle arrivera plus tard pour tout le monde.