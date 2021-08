Windows 11 sera disponible le 5 octobre

Microsoft annonce la date de sortie pour Windows 11, ce sera pour le 5 octobre 2021. Le groupe parle d’un déploiement progressif à partir de cette date. Le processus s’étalera jusqu’à la mi-2022.

Date de sortie de Windows 11 : 5 octobre 2021

Windows 11 sera une mise à jour gratuite pour tous ceux qui ont Windows 10. Il suffira de lancer Windows Update pour récupérer la mise à jour et procéder à son installation. Pour rappel, il est nécessaire d’avoir au moins un PC équipé d’un processeur Intel de 8e génération ou AMD Ryzen 2000. Il existe de toute façon un outil de Microsoft permettant de savoir si votre PC est éligible ou non au nouveau système d’exploitation.

Pas de support des applications Android au lancement

Il est bon de noter que la sortie de Windows 11 le 5 octobre prochain ne sera pas « complète ». En effet, Microsoft annonce la couleur en faisant savoir que le support des applications Android ne sera pas prêt au lancement. Une version test sera disponible d’ici les prochains mois pour les membres du programme Windows Insider. On peut donc s’attendre à ce que cette fonctionnalité soit disponible pour tout le monde à compter de 2022 et pas avant.

Un autre élément de taille concernant l’installation à proprement parler. Comme dit précédemment, il faut au minimum un PC avec un processeur Intel de 8e génération ou un AMD Ryzen 2000. Mais ceux qui n’ont la configuration requise peuvent techniquement installer Windows 11. Il faudra pour cela qu’ils aient un PC avec un processeur 64 bits avec deux cœurs au minimum, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et TPM 1.2. L’installation se fera à l’aide du fichier ISO (comme vu dans cet article) et non via Windows Update.

Attention toutefois. Microsoft a prévenu que les personnes passant par cette méthode pourraient ne pas avoir le droit aux mises à jour, que ce soit pour les nouveautés ou la sécurité. La meilleure solution pourrait donc de rester sur Windows 10. Après tout, ce système d’exploitation sera supporté par Microsoft jusqu’en octobre 2025.