Microsoft annonce Windows 11 : nouvelle interface, support des applications Android… voici les nouveautés

Microsoft a officialisé aujourd’hui Windows 11, son nouveau système d’exploitation. Il y a plusieurs changements, notamment visuels avec une nouvelle interface et du nouveau au niveau du menu Démarrer.

Voici les nouveautés de Windows 11

Dès le lancement de Windows 11, les utilisateurs verront du changement au niveau de la barre des tâches avec les icônes qui sont au centre et non plus à gauche. Ce choix peut rappeler ce qu’Apple propose sur les Mac avec le dock de macOS. Mais que les utilisateurs qui n’aiment pas le nouvel emplacement se rassurent : il existe un réglage pour avoir les icônes à gauche.

Toujours au niveau de la barre des tâches, on retrouve un nouveau menu Démarrer qui met en avant les applications et les documents, et tire un trait sur les tuiles. Il y a également de nouvelles animations, que ce soit pour la recherche ou le reste. Pour ce qui est du centre de notifications, Microsoft s’est chargé de revoir l’interface pour bien différencier chaque élément.

D’autre part, Microsoft profite de Windows 11 pour faire des ajustements au niveau de l’interface, notamment avec de nouvelles icônes et des coins arrondis. Aussi, il y a quelque chose que Microsoft appelle « Ancrage de disposition », qui permet d’insérer rapidement des applications dans les différents modes pris en charge par Windows 11. Le système d’exploitation se souvient également de l’endroit où vos applications sont stockées. C’est un moyen utile de prendre en charge plusieurs moniteurs et de s’assurer que les applications s’ouvrent toujours sur le bon écran.

Les performances sont également au cœur de Windows 11. Les mises à jour système sont 40% plus légères et plus efficaces car elles se déroulent désormais en arrière-plan, selon les dires de Microsoft.

Une autre nouveauté est l’intégration de Microsoft Teams. Cela concerne aussi bien le grand public que les professionnels. Teams est accessible directement depuis la barre de tâches.

Par ailleurs, Windows 11 va améliorer l’expérience générale pour ceux qui utilisent un écran tactile. Il existe de nouveaux gestes pour passer d’une application à l’autre, des améliorations pour le redimensionnement à l’aide d’un stylet ou d’un doigt, et bien plus encore. Ces nouveaux gestes sont associés au clavier tactile amélioré pour enrichir l’expérience d’utilisation de Windows sur une tablette ou un appareil tactile.

Microsoft s’adresse également aux gamers avec Windows 11. La mise à jour intègre Auto HDR. Cette fonctionnalité se charge d’améliorer les titres conçus sous DirectX 11 ou supérieur qui proposaient jusqu’ici uniquement du SDR, pour y ajouter automatiquement le HDR. Il y a également le DirectStorage. Les jeux peuvent charger leurs données sur la carte graphique, sans interférer avec le CPU. En outre, le Game Pass est de la partie pour accéder à de nombreux jeux contre un abonnement mensuel.

Une autre grosse nouveauté est le support des applications Android. Il sera possible de les télécharger et les installer depuis le Microsoft Store. Microsoft indique qu’il utilise l’app store d’Amazon pour cela, ainsi que la technologie Intel Bridge. Lors de sa présentation, Microsoft a montré l’application Android de TikTok tourner sans problème sur Windows 11.

Enfin, le dernier gros changement de Windows 11 est un tout nouveau Microsoft Store. Il y a un changement visuel et surtout un changement au niveau de la politique. Microsoft indique qu’il accepte désormais tout type d’applications/logiciels. Cela inclut les logiciels que l’on télécharge aujourd’hui sur Internet. Le but de Microsoft est d’avoir un seul et même endroit pour télécharger n’importe quel élément. Aussi, les développeurs peuvent utiliser leur propre système de paiement au lieu de celui de Microsoft. Dans ce cas, ils touchent 100% de la somme. Microsoft ne prend pas de commission.

Date de sortie et prix de Windows 11

Microsoft proposera une première version de Windows 11 la semaine prochaine aux membres du programme Windows Insider. Il faudra attendre l’automne pour la version finale. Et bonne nouvelle : Windows 11 sera une mise à jour gratuite pour tous ceux qui ont déjà Windows 10.