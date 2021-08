Windows 11 et vieux PC : attendez vous à ne pas avoir les mises à jour, prévient Microsoft

Installer Windows 11 sur un « vieux » PC avec un processeur non supporté sera possible, mais attention aux mises à jour. En effet, Microsoft fait maintenant comprendre qu’elles ne seront pas garanties.

Mises à jour de Windows 11 sur les « vieux » PC ? Attention

Quand Windows 11 sera disponible en version finale à l’automne, les utilisateurs pourront passer par Windows Update pour récupérer le nouveau système d’exploitation. Ce sera du moins le cas pour ceux qui ont un processeur pris en charge officiellement. Pour les autres, un peu aventuriers dans l’âme, il sera possible de télécharger le fichier ISO sur le site de Microsoft et de forcer l’installation sur son « vieux » PC. Mais voilà que les mises à jour pourraient bien ne pas être disponibles, a déclaré Microsoft à The Verge.

Cela ne concerne pas uniquement les mises à jour « classiques » (corrections de bugs et nouvelles fonctionnalités) de Windows 11. En effet, Microsoft fait savoir que les mises à jour de sécurité et les mises à jour des pilotes pourraient bien ne pas être disponibles pour les utilisateurs qui forcent l’installation.

Microsoft veut éviter de mauvaises surprises

Ce choix peut surprendre certains, surtout de nos jours où il y a de plus en plus de hackers et que les failles sont exploitées par différentes entités. Mais il est bon de noter que délivrer des mises à jour sur des PC non pris en charge officiellement pourrait causer des problèmes aux ordinateurs en question. En effet, Microsoft ne réalise pas de test au préalable dans cette configuration. Microsoft ne veut donc probablement pas prendre de risque.

À voir maintenant s’il sera possible de télécharger et installer manuellement les mises à jour, sans passer par Windows Update. Il existe déjà des outils de la sorte pour Windows 10. On peut imaginer la même chose pour Windows 11.

Pour rappel, Windows 11 nécessite au minimum un ordinateur avec un processeur Intel de 8e génération ou un processeur AMD Ryzen 2000.