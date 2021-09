Microsoft organise une conférence Surface pour le 22 septembre

Microsoft annonce la tenue d’une conférence Surface pour le 22 septembre prochain à 17 heures (heure française). Ce sera sans surprise un rendez-vous exclusivement en ligne. Microsoft promet de parler de ses produits et de Windows 11.

La conférence du 22 septembre devrait être l’occasion de découvrir le Surface Duo 2. Le nouveau smartphone de Microsoft avec deux écrans a déjà fuité le mois dernier. L’appareil aurait le droit à la puce Snapdragon 888, le support de la 5G, une puce NFC et trois capteurs photo à l’arrière (standard, ultra grand-angle et téléobjectif).

Microsoft devrait également dévoiler un nouvel ordinateur portable, qui viendrait succéder au Surface Book 3. Il n’aurait toutefois pas le nom Surface Book 4 selon les rumeurs. Enfin, on peut se douter que ce produit et potentiellement d’autres auront Windows 11 préinstallé. Pour rappel, Windows 11 sera disponible en version finale le 5 octobre prochain.

You’re invited.

Learn more about the #MicrosoftEvent: https://t.co/tpK3TB8Xxb

— Microsoft (@Microsoft) September 1, 2021