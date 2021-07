Le Surface Duo 2 de Microsoft fuite et dévoile trois capteurs photo

Des images du Surface Duo 2, le prochain smartphone à deux écrans de Microsoft, ont fait leur apparition. Leur publication remonte au mois dernier et Windows Central annonce aujourd’hui grâce à ses sources qu’elles sont légitimes. Il ne s’agit pas d’un faux modèle.

L’élément qui saute le plus aux yeux avec cette fuite du Surface Duo 2 est l’arrière avec ses trois capteurs photo. Il y a un capteur standard, un capteur ultra grand-angle et un téléobjectif. On peut également noter que le capteur d’empreintes n’est plus présent, mais on peut imaginer que Microsoft va l’intégrer au niveau du bouton ON/OFF. Aussi, le port USB-C est désormais centré sur le côté droit de l’appareil.

Pour ce qui est du design, il y a au moins un modèle noir et un modèle blanc. À voir si Microsoft compte proposer plusieurs coloris, comme c’est le cas chez certains constructeurs de smartphones.

Microsoft devrait proposer son Surface Duo 2 en septembre ou octobre. Le smartphone aurait le droit à la puce Snapdragon 888, le support de la 5G et du NFC. Ce serait donc un modèle « à jour ». Ce n’était pas le cas du premier modèle qui n’avait dès le départ pas les derniers composants en date. Il avait vu le jour en 2020 (en 2021 en France) avec le Snapdragon 855, alors que ce processeur avait été annoncé en décembre 2018. Cela faisait un peu tâche pour un modèle haut de gamme.