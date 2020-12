Le Surface Duo arrive en France au début 2021

Microsoft annonce que le Surface Duo, son smartphone à deux écrans, sera disponible à l’achat en France au début de 2021. Il sortira également au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne à cette même période.

Le Surface Duo arrivera donc en 2021 en France, mais quel sera le prix du téléphone ? Microsoft ne dit rien à sur ce sujet dans l’immédiat. Aux États-Unis, seul pays où le smartphone est vendu pour l’instant, le tarif est de 1 399 dollars. On peut donc imaginer qu’on sera autour de 1 500 euros en France et dans les autres pays européens. Mais cela reste à confirmer.

Avec le Surface Duo, Microsoft propose son premier smartphone sous Android. Sa particularité est qu’il est pliable et qu’il dispose de deux écrans. Chacun fait 8,1 pouces avec 2 700 x 1 800 pixels. Le téléphone a fait ses débuts en septembre dernier.

Le smartphone est un modèle haut de gamme, mais il n’embarque pas les derniers composants en date. On retrouve par exemple la puce Snapdragon 855, qui était dans les smartphones Android premium en 2019. Il y a par ailleurs 6 Go de RAM, un capteur photo de 11 mégapixels, une batterie de 3 577 mAh et 128/256 Go d’espace de stockage.

Rendez-vous donc au début de 2021 pour l’arrivée du Surface Duo en France.