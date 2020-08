Microsoft Surface Duo : specs, prix et date de sortie

Le Surface Duo, sorte d’hybride entre le smartphone et la tablette a enfin une fiche de specs complète, une date de sortie, et un prix… plutôt élevé. La machine sous Android sera équipée de deux écrans OLED de 5,6 pouces (1800 x 1350 pixels pour un écran) au ratio 4:3, soit une surface d’affichage globale de 8,1 pouces une fois le Duo déplié. A noter que cet écran est compatible avec un stylet dédié (vendu à part). A l’intérieur de la bête, un Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de RAM, 128 ou 256 Go de capacité de stockage, et un APN de 11 megapixels (f/2.0) avec zoom numérique x7. La batterie de 3577 mAh semble tout de même un peu faible sachant qu’elle devra alimenter les deux écrans, mais c’était sans doute le prix à payer pour que l’engin ne ressemble pas à une petite brique (moins de 1 cm d’épaisseur replié et 250 grammes sur la balance). Microsoft rapelle que l’interface de certaines applications fournies en standard exploitera au mieux les deux écrans.

Le Surface Duo sera disponible à la vente aux Etats-Unis dès le 10 septembre… au prix de 1400 dollars pour le modèle 128 Go, et de 1500 dollars pour le modèle 256 Go ! Voilà qui est tout de même cher pour un appareil ne disposant pas de la 5G ou du NFC et qui propose un SoC avec une génération de retard. Reste le concept des deux écrans, qui a tout de même une sacré « gueule ».