Free Mobile assure couvrir plus de 50% de la population en 5G

La couverture 5G de Free Mobile est déjà importante, au point de concerner plus de 50% de la population. Maxime Lombardini, le vice-président d’Iliad (maison mère de Free), l’a révélé cette semaine dans une interview à BSmart.

« Free couvre aujourd’hui plus de 50% de la population », a déclaré Maxime Lombardini. C’était 40% en décembre dernier, mois où l’opérateur a lancé son offre mobile pour le nouveau réseau. Cela s’explique par l’usage de la bande de fréquences 700 Hz. Ce choix est d’ailleurs critiqué par certains concurrents, comme Orange. La raison ? Le 700 Hz n’offre pas la possibilité de pleinement exploiter la 5G au niveau des débits. L’offre actuelle de Free Mobile est de la 4G légèrement améliorée tout au mieux, selon la concurrence.

Outre la couverture de 50% de la population en 5G pour Free Mobile, Maxime Lombardini a parlé des inquiétudes que peut générer le nouveau réseau, notamment sur la santé. « On essaie tous de le faire de manière apaisée dans des relations constructives avec les villes, au travers parfois de chartes qui ajoutent quelques mesures qui peuvent être rassurantes quand c’est nécessaire », a déclaré le dirigeant.

Le forfait 5G de Free Mobile comprend les appels, SMS et MMS en illimité, et un quota Internet de 150 Go. Le prix est de 19,99€/mois (ou 15,99€/mois pour les abonnés Freebox).