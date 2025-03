Free Mobile propose sa 5G+ (5G SA) sur de nouveaux smartphones

Free Mobile étend la disponibilité de son réseau 5G+ (5G SA), avec l’opérateur qui le propose maintenant sur de nouveaux smartphones afin d’améliorer encore et toujours les débits. Mais ceux qui ont un iPhone doivent encore attendre.

Désormais, les propriétaires d’un Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ou Pixel 9 Pro Fold peuvent profiter de la 5G+ de Free Mobile. C’est possible grâce à une mise à jour logicielle disponible dès maintenant, comme l’indique Free 1337, le compte officiel de l’opérateur dédié au réseau. Le numéro de build de cette mise à jour est BP1A.250305.020.A2. Il suffit d’aller dans Paramètres > Système > Mises à jour logicielles pour récupérer la nouvelle version si celle-ci n’est pas déjà téléchargée.

À date, la 5G+ de Free Mobile est compatible sur un peu plus de 100 smartphones. On retrouve donc les Pixel 9 de Google, ainsi que plusieurs smartphones de Samsung comme les Galaxy S (S21 jusqu’à S25), Galaxy A (A13 jusqu’à A55), Galaxy Z Flip (3 jusqu’à 6) et Galaxy Z Fold (2 jusqu’à 6). Il y a aussi plusieurs modèles de Xiaomi, Redmi, OnePlus, Nothing, Nokia, Motorola, Honor, Crosscall ou encore Asus.

Comme dit précédemment, le grand absent de la liste est Apple avec ses iPhone. Free Mobile doit obtenir la certification d’Apple pour proposer la 5G+ aux utilisateurs d’iPhone, mais cette certification traîne depuis quelques mois maintenant. Personne ne sait réellement s’il y a un problème du côté d’Apple ou de Free Mobile. Les utilisateurs d’iPhone doivent donc attendre. Cela étant dit, Orange a récemment annoncé sa propre 5G+ et l’opérateur historique ne supporte pas encore les iPhone.