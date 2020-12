Free Mobile : la 5G à 19,99 €/mois avec 150 Go (et le plus grand réseau)

Après quelques jours de teasing, Free Mobile vient de dévoiler son offre 5G. Pas de surprise, l’opérateur inclut la 5G sans surcoût dans son forfait à 19,99 €/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox) qui passe pour l’occasion à 150Go de données au lieu de 100Go . Pour l’heure, il s’agit du forfait 5G le plus abordable du marché.

En plus de proposer le prix le plus bas, Free propose le plus grand réseau 5G de France avec 5 255 sites, soit 40 % de la population, bien plus que les trois autres opérateurs réunis.

La plupart des antennes 5G de l’opérateur émettent dans les 700 MHz à l’heure actuelle, ce qui permet de couvrir une distance plus grande et pénétrer les bâtiments, mais pas avec le meilleur débit. Free propose une carte de couverture de son réseau disponible sur la page des forfaits.

Pour utiliser la 5G sur votre forfait à 19,99€ (ou 15,99€ pour les abonnés Freebox), il suffit de l’activer dans l’espace abonné (et bien d’avoir un smartphone compatible).

En revanche, pas de 5G sur le forfait illimité avec 80Go de données qui reste sur de la 4G+, ni sur le forfait à 2€.

Et les autres opérateurs ?

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose un forfait B&You 5G sans engagement à 24,99€/mois. Il comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 130 Go. Il y a sinon des forfaits avec engagement avec un premier prix de 15,99€/mois. Cela tombe même à 10,99€/mois pour ceux qui ont une Bbox.

➡️ Bouygues Telecom active la 5G à Marseille et dépasse les 1000 communes

Orange

L’opérateur propose quatre forfaits mobiles compatibles avec la 5G. Il y a d’abord les tarifs pour ceux qui ont le pack Open :

Pour ceux qui n’ont pas un pack Open, ce sera :

➡️ La 5G est disponible chez Orange : 15 villes pour commencer

SFR

Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et le Grand Paris seront les prochaines villes couvertes en 5G par SFR après Nice. Voici les forfaits compatibles :

25€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 80 Go d’Internet

35€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 100 Go d’Internet

50€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 150 Go d’Internet

80€/mois: appels, SMS, MMS et Internet en illimité

➡️ SFR active son réseau 5G, avec Nice pour commencer