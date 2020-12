La 5G est disponible chez Orange : 15 villes pour commencer

C’est au tour d’Orange d’activer son réseau 5G en France. L’opérateur historique le propose dans 15 villes au départ. Il débarque 48 heures après Bouygues Telecom et peu de temps après SFR. Ce dernier est seulement à Nice pour l’instant.

La 5G d’Orange est disponible dans 15 villes au départ. Voici la liste :

Allonnes

Angers

Aubière

Beaumont

Cagnes-sur-Mer

Chamalières

Clermont-Ferrand

Coulaines

Le Mans

Les Ponts-de-Cé

Marseille

Nice

Saint-Laurent-du-Var

Trélazé

Yvré-l’Evêque

Stéphane Richard, le PDG d’Orange, a assuré que la 5G s’étendra à 150 communes supplémentaires d’ici la fin de 2020. Dès le 15 décembre, il y aura notamment le nouveau réseau à Toulouse, Montpellier, Douai, Lille, Lens, Pau, Strasbourg et Mulhouse. Et Paris ? Peut-être, tout dépend de la situation sur place au vu des inquiétudes.

Débit en 5G avec le réseau d’Orange

Qui dit 5G dit débit plus important. Mais quelle est la vitesse ? Orange a récemment indiqué que ce sera jusqu’à 2,1 Gb/s en 5G. Cela reste un débit théorique avec les fréquences 3,5 GHz. Le débit maximum avec les fréquences 2,1 GHz sera de 615 Mb/s. De manière plus générale, l’opérateur parle de débits « jusqu’à 3 à 4 fois plus rapides que la 4G ».

Les forfaits mobiles d’Orange compatibles

L’opérateur propose quatre forfaits mobiles compatibles avec la 5G. Il y a d’abord les tarifs pour ceux qui ont le pack Open :

Pour ceux qui n’ont pas un pack Open, ce sera :

Orange, SFR et Bouygues Telecom se sont lancés avec la 5G. Il ne reste plus que Free Mobile qui arrivera dans quelques semaines.