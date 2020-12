La 5G est disponible chez Bouygues Telecom : voici les 20 villes couvertes

Après SFR, c’est au tour de Bouygues Telecom d’activer son réseau 5G ce 1er décembre 2020. L’opérateur propose son nouveau réseau dans 20 villes au départ. Il compte naturellement continuer le déploiement au fil des mois. D’ailleurs, le groupe a comme ambition d’avoir une couverture nationale en 5G à la fin de 2021.

Voici les 20 premières villes françaises qui ont la 5G de Bouygues Telecom :

Aix-En-Provence

Argenteuil

Avignon

Boulogne-Billancourt

Cannes

Dijon

Le Havre

Le Mans

Lyon

Metz

Montpellier

Montreuil

Nancy

Nice

Reims

Rouen

Saint-Denis

Toulon

Versailles

Villeurbanne

Bouygues Telecom a dévoilé hier quelques détails sur la 5G. L’opérateur a fait savoir qu’il s’appuie sur les bandes 2,1 GHz et 3,5 GHz. Cela devrait permettre d’avoir de bons débits. Par ailleurs, la 5G va évoluer. Au départ, elle permettra d’apporter de la capacité aux réseaux 4G, notamment dans les grandes villes. Viendra ensuite une seconde phrase qui débutera vers 2023. Elle aura un cœur de réseau 5G. Elle apportera de nouvelles fonctionnalités et davantage de débit.

Les forfaits 5G de Bouygues Telecom

Qui dit nouveau réseau dit forfait qui va avec. Bouygues Telecom propose un forfait B&You sans engagement à 24,99€/mois. Il comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 130 Go. Il y a sinon des forfaits avec engagement avec un premier prix de 15,99€/mois. Cela tombe même à 10,99€/mois pour ceux qui ont une Bbox.

Les offres 5G comprennent 50, 60, 80, 90 et 120 Go. Celles avec 60, 90 et 120 Go intègrent le bonus « Week-end Internet illimité ». Tous les forfaits sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom.

Qu’en est-il d’Orange et Free Mobile pour la 5G ?

SFR et Bouygues Telecom ont donc activé leur réseau 5G respectif. Mais que passe-t-il du côté d’Orange et Free Mobile ? Le premier a déjà annoncé qu’il activera son propre réseau le 3 décembre. Le second reste vague pour l’instant, avec une disponibilité pour les prochaines semaines. Il n’y a pas encore une date précise.