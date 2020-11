SFR va proposer la 5G dans 120 villes en décembre 2020

SFR annonce que son réseau 5G va être disponible dans plus de 120 communes tout au long du mois de décembre. L’opérateur a déjà activé sa 5G à Nice le 20 novembre dernier.

Les agglomérations qui auront la 5G de SFR en décembre sont Bordeaux, Marseille-Aix, Montpellier, Nantes, Nice et Paris. L’opérateur au logo rouge évoque un élément concernant les agglomérations de Paris et Nantes. Certaines municipalités ont souhaité retarder l’ouverture commerciale de leur commune. Par conséquent, les clients dans ces coins de France devront parfois attendre un peu plus longtemps.

Voici la liste complète des communes qui auront la 5G de SFR en décembre :

D’ici fin décembre, SFR compte étendre sa couverture 5G à 120 communes. Pour info, c’est déjà actif à certains endroits, je l’ai captée à St-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-mer ce week-end. (Source : communiqué SFR) pic.twitter.com/lkJ5PJ0Qom — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) November 30, 2020

Comme SFR, Orange a déjà annoncé que une couverture de la 5G pour décembre. 15 villes auront le nouveau réseau le 3 décembre. Il y aura 150 communes supplémentaires d’ici la fin de 2020. Pour sa part, Bouygues Telecom est plutôt vague. Nous savons seulement que son réseau 5G va s’activer le 1er décembre. Vient enfin le cas de Free Mobile où c’est encore plus flou. Le lancement est pour les prochaines semaines sans plus de précisions. Le prix des offres n’est pas connu également, contrairement à Orange, SFR et Bouygues Telecom.