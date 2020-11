SFR active son réseau 5G, à Nice pour commencer

SFR lance aujourd’hui la 5G à Nice. C’est la première ville française à bénéficier d’une large couverture du nouveau réseau mobile. « A partir de ce soir, un peu plus de 50% de la ville de Nice va être couverte en 5G », a déclaré Grégory Rabuel, le dirigeant de SFR, au micro de BFM Business.

Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et le Grand Paris seront les prochaines villes couvertes en 5G par SFR, a indiqué l’opérateur. Il a également dévoilé ses forfaits 5G. C’est conforme à ceux qui ont fuité il y a quelques jours :

40€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 80 Go d’Internet

50€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 100 Go d’Internet

65€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 150 Go d’Internet

95€/mois: appels, SMS, MMS et Internet en illimité

Seuls Orange et Bouygues Telecom avaient pour l’instant communiqué leurs offres grand public. Le premier va se lancer prochainement et le second activera son réseau 5G le 1er décembre. Du côté de Free, on évoque un lancement dans « les prochaines semaines ».