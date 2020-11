Les quatre forfaits 5G de SFR dévoilés : 95€/mois pour Internet en illimité

Les forfaits 5G de SFR ont fuité et sont identiques à ceux d’Orange pour ce qui est du prix. En réalité, même les offres sont identiques avec deux petites exceptions.

Les différents forfaits 5G de SFR et leurs prix

SFR prévoit quatre forfaits 5G :

40€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 80 Go d’Internet

50€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 100 Go d’Internet

65€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 150 Go d’Internet

95€/mois: appels, SMS, MMS et Internet en illimité.

Chez Orange, il y a une promotion pour la première année. Nous ne savons pas encore si ce sera la même chose chez SFR ou si les tarifs ci-dessus seront valables dès la première facturation.

Prix officiel des forfait 5G : https://t.co/9SLjY0AFdM (2 opérateurs pour le moment, les autres arriveront plus tard) pic.twitter.com/yhy4tr2OFu — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 14, 2020

Le forfait de base de l’opérateur au logo rouge aura 10 Go de plus qu’Orange. Aussi, l’offre à 95€/mois propose Internet en illimité… à condition que vous ayez un usage correct. La fiche d’information standardisée de SFR indique que le client sera averti par SMS s’il a des usages en continu qui pourraient saturer le réseau. En cas de récidive, le client n’aura plus Internet en illimité et son accès Internet sera limité à 100 Go par mois. Ce n’est pas le cas chez Orange (pour l’instant du moins).

La 5G fera ses débuts en France le 18 novembre. Orange a déjà annoncé qu’il activera son réseau à cette date. Mais SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile ne disent rien sur le sujet pour l’instant.