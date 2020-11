Orange : 5G le 18 novembre et réseau 100% 4G à la fin 2020

Stéphane Richard, le PDG d’Orange, annonce que l’opérateur historique activera son réseau 5G le 18 novembre prochain en France. Il ajoute que la 4G sera totalement disponible sur son réseau à la fin de l’année.

La 5G d’Orange dès le 18 novembre

Le PDG d’Orange explique sur BFM Business qu’il proposera la 5G le 18 novembre « là où elle sera possible techniquement ». Il précise qu’il faudra, évidemment, avoir un smartphone et un forfait compatibles avec le nouveau réseau. Il cite quelques modèles de téléphones compatibles 5G, dont les iPhone 12. Mais il note que beaucoup de modèles sont encore 4G à ce jour.

Les forfaits 5G d’Orange ont été annoncés le mois dernier. On retrouve des offres 70/100/150 Go/Internet illimité. Les prix s’échelonnent de 39,99€/mois à 94,99€/mois. L’opérateur avait annoncé à ce moment que son réseau serait activé en décembre. Mais les plans ont changé, suite à la récente annonce de l’Arcep.

Mais il faudra être patient pour réellement profiter du nouveau réseau. Comme l’indique Stéphane Richard, les quatre opérateurs ont seulement 500 antennes de test pour la 5G. « Au moins dans un premier temps, mais qui va être long, on ne construira pas d’antennes nouvelles », dit le PDG d’Orange. « On gardera les antennes actuelles et on les passera de la 4G à la 5G », précise-t-il.

Ça et le fait que beaucoup de personnes n’ont pas de téléphones compatibles 5G vont jouer sur les ventes. « Cela ne va pas certainement atteindre des gros volumes cet hiver surtout parce que le réseau sera très peu développé », reconnaît le PDG d’Orange. « Il faut attendre que la couverture monte en puissance dans les mois qui viennent. Donc je pense que c’est plutôt un sujet du second semestre 2021 », dit-il. Il ne s’attend pas à un engouement pour la fin de 2020. « Mais c’est sûr que ça va être le grand sujet de 2021 ».

Réseau 100% 4G à la fin de l’année

Stéphane Richard a également parlé de la 4G. Il assure que 100% du réseau d’Orange sera compatible 4G d’ici la fin de l’année. Cela concerne 25 000 sites/antennes 4G dans toute la France. Stéphane Richard ajoute qu’Orange investit « entre 500 et 600 millions d’euros par an » dans son réseau mobile depuis la 4G.