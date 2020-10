Orange lance un forfait 5G illimité et des forfaits 70/100/150 Go

Orange a lancé aujourd’hui des forfaits mobiles supportent la 5G. Le réseau 5G n’est pas encore disponible en France, mais il le sera d’ici la fin de l’année. Dans le cas d’Orange, ce sera à partir de décembre.

Quatre forfaits 5G sont dévoilés avec appels, SMS et MMS illimités. Le quota Internet varie selon l’offre choisie. Les prix pour les clients avec un pack Open sont :

Pour ceux qui n’ont pas un pack Open, ce sera :

Tous les forfaits 5G (aussi compatibles 4G) n’ont pas les mêmes règles pour l’usage à l’étranger. Ainsi, les forfaits 70 et 100 Go donnent accès à 70 et 100 Go d’Internet en Europe, dans les DOM, en Suisse et en Andorre. Pour le forfait 150 Go, le volume disponible à l’étranger est 100 Go. Et pour le forfait illimité, le volume est aussi de 100 Go, mais il est également disponible aux États-Unis, au Canada et en Chine.

Les forfaits 5G d’Orange ne sont pas donnés

Comme nous pouvons le voir, il s’agit de tarifs importants, tout particulièrement pour le forfait avec Internet en illimité. Il est bon d’ajouter que tous les forfaits présentés sont vendus seuls, sans smartphone. Les forfaits ont un engagement de 12 mois.

Tous incluent l’option Multi-SIM, ce qui permet d’avoir des SIM dans ses autres appareils (tablette par exemple), en plus de son smartphone. Les forfaits 150 Go et illimité ajoutent la possibilité de passer des appels à l’aide des SIM supplémentaires.

Tous les forfaits 5G d’Orange sont disponibles dès maintenant sur le site d’Orange.

Quid de Sosh ?

Pour l’instant, aucune information n’est communiqué concernant un éventuel forfait 5G. Pour rappel, le premier forfait 4G de Sosh avait vu le jour plus tard que les premiers forfaits 4G d’Orange.