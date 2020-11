Bouygues Telecom lance un forfait 5G avec 130 Go à 24,99€

Bouygues Telecom est le premier opérateur à dégainer un forfait low-cost pour la 5G. Il s’agit d’un forfait B&You (sans engagement) à 24,99€/mois avec un quota Internet de 130 Go. Les appels, SMS et MMS sont en illimité. L’offre sera disponible demain, quand Bouygues Telecom lancera sa 5G.

À ce sujet, Bouygues Telecom promet une disponibilité de la 5G dans 20 grandes villes françaises, et ce dès demain. Il y a notamment Lyon, Nice, Cannes, Montpellier, Avignon, Reims, Le Havre, Toulon, Dijon, Aix-en-Provence, Rouen ou encore Nancy. L’opérateur assure que d’autres grandes villes suivront rapidement. Il va même plus loin : il veut proposer une couverture nationale en 5G fin 2021. C’est un pari plus qu’audacieux, surtout si on se base sur la couverture de la 4G.

L’opérateur explique que la 5G est une technologie évolutive. Dans un premier temps, elle permettra d’apporter de la capacité aux réseaux 4G, notamment dans les grandes villes. Une seconde phase débutera vers 2023, avec l’arrivée d’un cœur de réseau 5G. Elle apportera de nouvelles fonctionnalités pour les villes, véhicules, industries et également la médecine. Ce sera surtout l’occasion d’avoir encore plus de débit.

Pour le déploiement, Bouygues Telecom va s’appuyer sur les bandes de fréquence 2,1 GHz et 3,5 GHz. Cela devrait assurer de bons débits, notamment avec le 3,5 GHz.

Forfaits 5G de Bouygues Telecom

Pour rappel, Bouygues Telecom a déjà levé le voile sur ses forfaits 5G. On retrouve 50, 60, 80, 90 et 120 Go à partir de 15,99€/mois. Les offres 60, 90 et 120 Go intègrent le bonus « Week-end Internet illimité ». Toutes les offres sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom.