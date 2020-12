Bouygues Telecom active la 5G à Marseille et dépasse les 1000 communes

Après avoir ouvert commercialement son réseau 5G le 1er décembre dans vingt grandes villes, Bouygues Telecom poursuit le déploiement de cette nouvelle technologie en l’activant aujourd’hui à Marseille. Désormais, ce sont plus d’un millier de communes – dont 67 villes de plus 50 000 habitants, réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain – qui bénéficient déjà de la 5G de l’opérateur.

« Grâce à notre forte empreinte 4G, nous déployons rapidement notre réseau 5G à travers la France. Nous avons franchi le cap des 1000 communes ouvertes commercialement, une étape vers notre couverture 5G nationale prévue fin 2021 » rappelle Richard Viel, Directeur général de Bouygues Telecom.

Rappel des forfaits 5G de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose un forfait B&You 5G sans engagement à 24,99€/mois. Il comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 130 Go. Il y a sinon des forfaits avec engagement avec un premier prix de 15,99€/mois. Cela tombe même à 10,99€/mois pour ceux qui ont une Bbox.

Les offres 5G comprennent 50, 60, 80, 90 et 120 Go. Celles avec 60, 90 et 120 Go intègrent le bonus « Week-end Internet illimité ». Tous les forfaits sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom.