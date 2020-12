Free Mobile tease ses forfaits 5G pour le 15 décembre

Free Mobile se prépare à lancer sa 5G et fait du teasing avec une vidéo de Xavier Niel. Elle a été postée aujourd’hui sur le compte Twitter de Free. Peut-on s’attendre à une disponibilité le 15 décembre, à savoir ce mardi ?

La vidéo pour la 5G de Free Mobile avec Xavier Niel est courte… et surprenante. Une personne demande au patron de Free si la 5G ne fonctionne pas si on porte des tongs. « Tout à fait parce qu’il y a un effet Weber et l’effet Weber empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs », répond Xavier Niel.

Free communique aussi sur la 5G, en plus de Xavier Niel

Nous avons donc le droit à une vidéo sur le ton de l’humour. Le compte Twitter de Free a ensuite posté des messages un peu plus concrets. Un utilisateur demande l’opérateur proposera sa 5G, ce à quoi il répond « Elle arrive ».

Vient maintenant une question : quand la 5G de Free Mobile teasée par Xavier Niel sera réellement disponible ? Peut-on s’attendre à une annonce le 15 décembre ? C’est possible. Il faut savoir que l’opérateur a l’habitude de faire ses annonces les mardis. Une personne a justement demandé si ce mardi sera le bon. Le compte Twitter a répondu avec un GIF qui indique « possible ».

Pour rappel, Orange a déjà lancé sa 5G en France. C’est également le cas chez SFR et chez Bouygues Telecom. Free Mobile est le dernier opérateur à se lancer. Ses offres sont très attendues parce que les prix risquent d’être intéressants. Aura-t-on le droit à la même chose qu’avec la 4G à l’époque ? Free Mobile avait fait fort en proposant ses forfaits 4G aux mêmes prix que les forfaits 3G. Les clients l’espèrent. Les concurrents de Xavier aimeraient bien que ce ne soit pas le cas.