Le PDG d’Orange, Stéphane Richard, estime que son concurrent Free Mobile a des « taux de couverture trompeurs » pour la 5G. Il a évoqué ce sujet aujourd’hui lors des vœux à la presse.

« Nous avons fait le choix des fréquences 3,5 GHz pour la 5G. Le reste, ce n’est pas de la 5G, même si ça peut en porter le nom. C’est de la 4G améliorée », a déclaré Stéphane Richard. « Tant pis si cela permet à d’autres de revendiquer des taux de couverture trompeurs », a continué le PDG d’Orange au sujet de Free Mobile. Il fait allusion au fait que la bande des 3,5 GHz permet d’avoir la 5G avec de très gros débits. Pour l’instant, Free Mobile mise énormément sur le 700 MHz pour la 5G.

Free Mobile assure à ce jour avoir « le plus grand réseau 5G de France ». L’opérateur affiche ce slogan dans une campagne publicitaire, notamment avec des publicités dans les rues.

Déploiement 5G en France et en Afrique

Outre le tacle contre Free Mobile au sujet des « taux de couverture trompeurs », le PDG d’Orange a parlé de son réseau 5G. Il note qu’Orange couvre pour l’instant 200 villes en 5G. « Il y aura une nouvelle salve début février, notamment à Valencienne et Strasbourg », a-t-il indiqué. L’arrivée à Strasbourg est intéressante quand on sait que la ville s’était justement opposée au nouveau réseau mobile. Et qu’en est-il de Paris ? Il faudra encore patienter. Stéphane Richard pense tout de même que tout devrait être bon dès la fin du premier trimestre. Xavier Niel, le patron de Free, pense que ce sera avant la fin février.

Un autre sujet a été la 5G en Afrique. Orange espère lancer le nouveau réseau sur le continent africain « probablement dès la deuxième moitié de 2021 et en 2022 ». Avec ce déploiement, Orange ambitionne de devenir l’opérateur leader en Afrique d’ici 2025.

L’interrogation d’une collaboration Orange/Huawei pour le développement de la 5G demeure cependant. L’entreprise chinoise, équipementier privilégié des opérateurs en Afrique, subit les effets de la guerre commerciale sino-américaine en Europe. « Les dirigeants africains que je rencontre considèrent qu’ils n’ont pas à être les otages de la confrontation États-Unis/Chine », estime le PDG d’Orange.