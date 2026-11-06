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L’Europe oblige TikTok à modifier son flux « Pour toi » après des critiques

4 min.
6 Nov. 2026 • 15:54
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La Commission européenne demande à TikTok de revoir en profondeur son système de recommandations, visant notamment le flux « Pour toi ». Dans ses conclusions préliminaires, l’UE estime que le flux « Pour toi » peut enfermer les utilisateurs, notamment les mineurs et les personnes vulnérables, dans des séquences répétitives de vidéos susceptibles de nuire à leur santé mentale. La plateforme risque une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.

TikTok Logo

Le flux « Pour toi » de TikTok accusé d’enfermer les utilisateurs

Le problème identifié par la Commission européenne concerne le fonctionnement de l’algorithme de recommandation de TikTok. À chaque vidéo regardée ou aimée, le système collecte des signaux sur les centres d’intérêt de l’utilisateur et lui propose des contenus similaires. Cette personnalisation peut conduire à une exposition répétée à des vidéos consacrées à la tristesse, à l’isolement, aux régimes alimentaires ou à l’image corporelle.

L’UE parle d’un effet de « spirale de contenus ». Une vidéo prise isolément peut parfaitement être légale et ne présenter aucun danger particulier. C’est leur accumulation et leur répétition qui posent problème. Selon les enquêteurs européens, cette exposition prolongée peut renforcer l’anxiété, la tristesse et certains troubles du comportement alimentaire avec des risques particuliers pour les mineurs et les adultes vulnérables.

Les mesures déjà proposées par TikTok ne convainquent pas la Commission européenne. Le bouton « Pas intéressé », censé permettre d’écarter certains contenus, ne fonctionnerait pas suffisamment bien. Les enquêteurs donnent notamment l’exemple d’un utilisateur qui indique ne plus vouloir voir de vidéos sur les régimes alimentaires, mais continue de recevoir des recommandations sur les régimes et l’image corporelle. De plus, actualiser son fil « Pour toi » ne permettrait qu’une interruption temporaire de cette répétition.

Au vu de la situation, l’Europe demande plusieurs changements dans le fonctionnement du flux « Pour toi ». Elle souhaite notamment que TikTok accorde davantage d’importance aux préférences exprimées directement par les utilisateurs, réduise le rôle du temps de visionnage dans ses recommandations et rende ses outils de contrôle plus accessibles. L’UE réclame également des tests réguliers de l’algorithme pour vérifier l’efficacité des mesures de protection.

TikTok conteste fermement ces conclusions. Un porte-parole a dénoncé des déclarations « fondamentalement inexactes » qui déformeraient le fonctionnement de la plateforme et son engagement en matière de sécurité. L’entreprise affirme avoir développé des outils de contrôle permettant de filtrer les contenus indésirables. Elle indique également que plus de 79 millions d’utilisateurs européens ont utilisé ses fonctions de filtrage par mots-clés ou le bouton « Pas intéressé » au cours du premier semestre 2026.

TikTok risque une amende pouvant atteindre 6 % de ses revenus

Cette nouvelle offensive s’inscrit dans l’enquête européenne ouverte en février 2024 au titre du règlement sur les services numériques (DSA). En février, la Commission avait déjà formulé des conclusions préliminaires concernant le caractère potentiellement addictif de plusieurs fonctionnalités de TikTok, dont le défilement infini, la lecture automatique et les notifications. Les nouvelles accusations ciblent cette fois directement la logique de recommandation des vidéos.

TikTok peut désormais consulter les éléments de l’enquête et présenter sa défense avant toute décision définitive. Si la Commission confirme l’infraction, elle pourra imposer des mesures correctives et une sanction financière pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de ByteDance, la maison-mère de TikTok. Aucune amende n’a été prononcée à ce stade.

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