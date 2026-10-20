Steam Frame OLED : Valve teste déjà une nouvelle version de son casque VR

Le Steam Frame vient tout juste d’arriver sur le marché que Valve teste déjà de nouvelles configurations matérielles. Des références découvertes dans le code source du noyau Linux du casque révèlent plusieurs prototypes liés au nom de code Plano, dont certains travaux concernent des écrans OLED nettement plus définis que les dalles LCD actuelles.

Des écrans affichant jusqu’à 3 552 × 3 840 pixels par œil

Le code mentionne des panneaux dont la matrice atteint 3 552 × 3 840 pixels par œil, contre 2 160 × 2 160 pixels sur le Steam Frame actuel. Une configuration « fonctionnelle » semble toutefois envoyer une image de 1 776 × 1 920 pixels, image ensuite mise à l’échelle par l’écran. Le taux de rafraichissement est de 90 Hz, avec des possibilités de monter jusqu’à 120 Hz.

La prudence s’impose néanmoins : le fichier associé à Plano ne désigne pas explicitement ces panneaux comme étant de technologie d’affichage OLED. Une branche distincte baptisée deckard-oled existe également dans le code de Valve. Les indices montrent donc clairement que Valve effectue des essais autour de cette technologie, mais qu’il ne s’agit pas nécessairement des caractéristiques définitives d’un futur produit.

Valve pourrait reproduire la stratégie du Steam Deck OLED

Le prototype conserverait apparemment le Snapdragon 8 Gen 3 du modèle actuel, ce qui expliquerait pourquoi Valve ne chercherait pas à rendre les jeux directement dans la résolution native des panneaux. Le constructeur pourrait ainsi améliorer le contraste, les noirs et la netteté perçue sans faire exploser la charge graphique.

Cette stratégie rappellerait évidemment le passage du Steam Deck LCD au Steam Deck OLED, lancé moins de deux ans après la console originale. Les caractéristiques évoquées se rapprochent également des écrans micro-OLED du Samsung Galaxy XR.

Rien ne garantit toutefois que le Plano sera effectivement commercialisé. Valve peut très bien tester plusieurs panneaux avant d’abandonner certaines configurations. Avec des commandes du Steam Frame déjà repoussées jusqu’en 2027, une éventuelle déclinaison OLED semble en tout cas loin d’être imminente.