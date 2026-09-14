Steam Frame : le casque VR affiche presque le même tarif que la Steam Machine !

Après plusieurs mois d’attente, Valve fixe enfin le prix et le calendrier de lancement du Steam Frame. Son nouveau casque de réalité virtuelle autonome sera commercialisé à partir du 18 septembre 2026, avec un tarif de 1 049 euros pour la version 256 Go, ce qui est presque le tarif de la Steam Machine ! La déclinaison équipée de 1 To de stockage grimpe à 1 279 euros.

Snapdragon 8 Gen 3, SteamOS et 16 Go de RAM

Le Steam Frame repose sur un Snapdragon 8 Gen 3 accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X. Contrairement au Valve Index, dont la production a été arrêtée, le nouveau modèle fonctionne sans PC grâce à SteamOS et peut exécuter localement des jeux adaptés à son architecture ARM.

Valve utilise deux écrans LCD affichant 2 160 x 2 160 pixels par œil, associés à des lentilles pancake. Le rafraîchissement varie de 72 à 120 Hz, avec un mode expérimental à 144 Hz. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, stockage extensible par microSD et batterie de 21,6 Wh complètent l’équipement. Le casque complet affiche environ 440 grammes sur la balance.

Half-Life: Alyx adapté pour fonctionner sans PC

Valve accompagne chaque Steam Frame d’une version autonome de Half-Life: Alyx. Le portage est particulièrement symbolique : initialement conçu pour les PC x86, le titre a été adapté à l’architecture ARM afin de fonctionner directement sur le casque sans streaming depuis un ordinateur.

Valve annonce également 130 titres bénéficiant désormais du label « Steam Frame Verified », un programme dont les critères ont récemment été assouplis.

Pour le lancement, les acheteurs doivent s’inscrire entre le 14 et le 17 septembre. Valve procédera ensuite à une sélection aléatoire avant d’envoyer les premières invitations d’achat le 18 septembre. Avec un prix d’entrée très supérieur aux casques Quest grand public, le Steam Frame assume donc un positionnement tarifaire premium… sans être vraiment un casque premium au vu des composants proposés, et mise avant tout sur l’intégration poussée de l’écosystème Steam pour convaincre les joueurs VR. Ce sera peut-être compliqué…