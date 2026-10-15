Sosh augmente le prix de ses forfaits, mais vous pouvez refuser

Sosh envoie un e-mail à certains de ses abonnés pour leur annoncer une hausse de prix sur certains forfaits. Ce comportement rappelle RED by SFR et B&You/Bouygues Telecom, mais l’avantage ici est qu’il est possible de refuser le changement de tarif.

Selon les retours d’utilisateurs, la hausse de prix concerne les forfaits Sosh de 90 Go ou 100 Go. Dans le cas de celui à 90 Go, l’opérateur appartenant à Orange propose de passer à 180 Go, soit le double… à condition de payer deux euros en plus par mois. Dans le cas du forfait à 100 Go, Sosh est moins généreux en proposant de passer à 130 Go pour trois euros de plus par mois.

Pour séduire ses abonnés, Sosh parle de « plus de confort avec plus de partage de connexion », « plus de musique et vidéos en streaming en haute qualité » ou encore « plus de fluidité pour naviguer à la vitesse de la lumière ».

Je pensais que ce genre d’augmentation était révolue et ne touchait pas Orange (ou Sosh), je me suis trompé.

Heureusement, on peut refuser.

Et il n’y a toujours pas la 5G… https://t.co/hFC96TSnPy — Webatou (@TheGeek_fr) October 14, 2026

Comment refuser la hausse de prix des forfaits Sosh

Mais comme dit précédemment, vous pouvez refuser cette hausse de prix et ainsi rester sur votre offre actuelle. Pour refuser, il faut se connecter sur son espace client et choisir l’option « Renoncer à la proposition ». Si vous ne faites rien, alors le nouveau prix en hausse s’appliquera automatiquement.

On notera que Sosh propose d’augmenter le quota Internet pour justifier la hausse tarifaire, mais cela ne servira pas à grand monde. En effet, l’Arcep, à savoir le gendarme des télécoms, a indiqué la semaine dernière que la consommation moyenne des Français est de 19,3 Go par mois. Autant dire que les 130 Go ou 180 Go proposés sont tès largement au-dessus.